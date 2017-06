Canal+ / Prime d'intéressement : Le groupe va faire appel de sa condamnation

Suite à sa condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, le Groupe Canal+ dénonce « un jugement en décalage avec la réalité économique du groupe » et va faire appel de cette décision de justice.

Rappel des faits : Mercredi, le Groupe Canal+ a été condamné par le tribunal de grande instance de Nanterre à verser environ 15 millions d'euros à 5 000 salariés en France pour ne pas avoir respecté un accord concernant le calcul d'une prime d'intéressement. La direction de Canal+ avait décidé de faire une différence entre les salariés de Canal+ France et Canal+ International, les résultats de ces derniers étant largement meilleurs que ceux réalisés en France. Les syndicats CGT, CFDT, CGC et +Libres avaient saisi la justice pour faire respecter l'accord initial et qu'aucune différence ne soit faite. Le tribunal leur a donné raison.

La direction de Canal+ a annoncé dans un mail interne adressés aux salariés de Canal+ France qu'elle comptait faire appel du jugement : « Conformément au jugement, nous allons procéder à ce calcul sur la base du périmètre défini et verser le montant correspondant aux salariés selon les délais impartis [...} Nous devrons faire appel de ce jugement qui nous paraît en complet décalage avec la réalité économique du groupe », explique la direction dans ce message .