SES aide au renfort de la connectivité en Afrique

Accord annoncé entre l'opérateur de satellites SES et Orange Centrafrique, fournisseur de services de télécommunications aux entreprises de premier plan dans ce pays.

L'accord se destine à fournir des services de connectivité en République Centrafricaine : Orange utilisera la solution « IP Transit » de SES Networks pour offrir des services 3G plus rapides et des connexions internet de meilleure qualité pour les entreprises.

La solution sera fournie par SES Networks et s’appuiera sur sa flotte de satellites en orbite terrestre moyenne et son infrastructure au sol étendue, permettant ainsi à Orange Centrafrique de fournir à ses clients un accès à des services internet avec une rapidité et une disponibilité inégalées jusqu’à présent dans le pays.

Orange Centrafrique va ainsi contribuer à améliorer la performance du secteur des télécommunications, et permettra d’offrir un confort d’usage et une connexion sans interruption à des centaines de milliers de centrafricains .