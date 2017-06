Essai : NVIDIA Shield TV

Nous allons vous présenter la Rolls des « box » Android TV : la NVIDIA SHIELD TV (v2). Attention : l'essayer c'est l'adopter, et même ne plus pouvoir s'en passer. Vous êtes prévenus !

L'OTT est désormais omniprésent. Il ne se passe plus une semaine sans que l'actualité ne parle de services OTT et les nouveaux bouquets TV et services fleurissent comme les cerisiers aux printemps. Aujourd'hui, avec une connexion Internet haut débit, on peut regarder des centaines de chaînes TV en direct, louer des films et des séries et les visionner en illimité avec Netflix, Canalplay, Amazon Prime Video ou louer des films en 2 pressions de touches de télécommande, pour ne citer que quelques-uns des nombreux exemples de services OTT. Et si vous avez la chance d'être raccordé à une connexion Internet très haut débit et que vous êtes propriétaire d'un écran Ultra HD, les portes de la 4K vous sont grandes ouvertes !

Lire la suite de notre test de la NVIDIA Shield TV