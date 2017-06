Premier contrat pour Vega C

Nouveau contrat pour Arianespace concernant son futur lanceur Vega C.

Airbus Defense and Space vient de lui commander le lancement de la nouvelle génération de satellites d’observation optique de très haute résolution : les 4 satellites seront mis en orbite à partir du Centre Spatial de Kourou via deux fusées Vega C à la mi-2020, fournissant des images de chaque point de la Terre plusieurs fois par jour.

Airbus Defence and Space sera ainsi le premier client commercial du nouveau modèle de lanceur Vega, actuellement en développement et qui a son vol inaugural prévu pour la mi-2019. Il avait déjà confié à un lanceur Vega la mise en orbite du satellite VNREDSat-1, en mai 2013 .