Dorcel propose une nouvelle experience en VR

On le dit depuis longtemps : l'univers des contenus pour adultes est l'un des segments pouvant exploiter les caractéristiques uniques offertes par la Réalité Virtuelle.

Marc Dorcel ne s’est pas fait prier pour tester cette technologie, créant plusieurs scènes de Réalité Virtuelle immersive. Cette fois, le producteur de films pour adultes annonce le lancement d’une nouvelle expérience, réalisée par Anna Polina, intitulée « Dans la peau d’une actrice X ! »

Toujours tournée en 360° 3D, cette expérience vous propose de prendre la place de la sexy Lucy Heart durant les 10min d'une scène très hot. Immergé dans une situation fantasmagorique, cette scène permet de vivre le tournage d’un film X du point de vue de l'actrice : vous vous retrouvez en situation au milieu des actrices et acteurs dont les images ont été tournées spécifiquement pour l'occasion.

Découvrez ci-dessous les réactions des internautes qui ont testé l'expérience d'être « Dans la peau d'une actrice X »...

Les version soft, offerte, et X (9.99€TTC), disponibles à cette adresse, sont compatibles avec tous les casques de Réalité Virtuelle existants (Oculus, Samsung VR, HTC, Homido VR, Google VR cardboard) et à paraître sur le marché. Il suffit de disposer d'un casque VR et d'un player compatible 360° 3D (il en existe de nombreux gratuits) .