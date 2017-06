Eurosport étend sa couverture pour Wimbledon

À l'instar de ce qui s'est passé avec Roland-Garros, Eurosport annonce une couverture sans précédent pour le tournoi de tennis de Wimbledon.

L’épreuve de référence disputée sur herbe pourra ainsi être suivie dans un total de 34 pays, notamment en Belgique, Bulgarie, Russie, Pays-Bas et Roumanie : le tournoi en lui-même, mais également les qualifications, qui débutent lundi prochain, 26 juin, accessibles via Eurosport et Eurosport Player.

Cela signifie concrètement que les intéressés pourront avoir accès à n’importe quel match à partir du service par abonnement Eurosport Player, qui permet de se connecter à toutes les diffusions de l'opérateur sportif, en direct ou à la demande. Au total, 250 heures de directs seront à la portée des fans, sur de multiples dispositifs .