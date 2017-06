Arianespace prépare son prochain lancement

Pour son 7e lancement de l'année, et le 4e avec une fusée Ariane 5, Arianespace va mettre en orbite deux satellites : le Hellas Sat 3-Inmarsat S EAN et le GSAT-17.

Le premier servira deux clients : Hellas Sat, afin de distribuer des services de réception directe – notamment en HD et UHD – et des services professionnels en Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Sud via la position orbitale 39° Est ; et Inmarsat, afin de fournir de la connectivité en bande S sur le continent européen.

Quant au satellite GSAT-17, fabriqué par ISRO, il ira renforcer l’actuelle flotte de l’agence spatiale indienne ISRO, composée de 17 satellites de télécommunications pour fournir des services de satellites fixes (FSS) et des services de satellites mobiles (MSS).

Ce lancement doit avoir lieu le 28 juin prochain à partir du Centre Spatial Guyanais .