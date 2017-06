Fin du cycle du satellite Amazonas 1

Amazonas 1, le 5e satellite de la flotte Hispasat, a terminé sa phase de désorbitation, commencée le 19 juin dernier.

Lancé le 5 août 2004 à bord d’une fusée Pronton M Breeze M, Amazonas 1 aura été le premier satellite à être positionné sur les 61° Ouest. Par la suite, grâce un accord avec Intelsat, il a été replacé sur la position 55,5° Ouest.

Tout au long de sa mission, il aura réalisé plus de 25 000 transmissions de 19 pays différents, 613 manoeuvres en orbite et aura été le témoin de 1 170 éclipses de la Terre et 29 de la Lune.

Il aura surtout été fondamental pour l’expansion d’Hispasat sur les marchés d’Amérique Latine, couvrant le continent américain, l’Europe et l’Afrique du Nord et distribuant des chaînes de télévision ou des solutions de télécommunications .