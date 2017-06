Italie : Discovery et TIM s'associent pour les Jeux Olympiques

Le groupe Discovery Communications et l'opérateur italien TIM s'associent pour lancer le premier service officiel de diffusion mobile des Jeux Olympiques de 2018 et 2020.

Une nouvelle chaîne exclusive proposera aux abonnés de TIM des événements sportifs emblématiques, disponibles où qu’ils soient et sur tous les écrans.

Ce premier accord marque une étape importante dans la volonté de Discovery de proposer aux fans une nouvelle expérience des Jeux Olympiques, en créant de l’engagement autour d’un contenu redéfini, personnalisable et pertinent localement, sur tous les écrans. Il permet également à TIM d’associer sa marque au mouvement Olympique 2018-2020, pour toute la durée du cycle débutant par les Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang en février et d’offrir à tous ses clients un accès en temps réel aux dernières informations et actualités concernant les athlètes olympiques de leur pays .