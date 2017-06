Les satellites de la nouvelle série GPS III en production

Le fabricant américain Lockheed Martin informe que le second satellite de la série GPS III est maintenant assemblé et prêt pour les tests environnementaux.

Ce satellite, officiellement désigné GPS III SV02, fait partie de la nouvelle génération de satellites GPS de l’US Air Force, lesquels présentent trois fois plus de précision et des fonctionnalités anti-brouillage améliorées jusqu'à huit fois supérieures, tout en ayant une durée de vie plus longue – 15 ans, soit 25% de plus que les GPS en orbite aujourd'hui.

Alors que ce GPS III SV02 doit être lancé en 2018, 8 satellites GPS III supplémentaires vont entrer en production dans les installations de Lockheed Martin, près de Denver .