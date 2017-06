Nouveau responsable pour Turner en Europe du Nord

La division Europe Moyen-Orient et Afrique vient d'annoncer un nouveau responsable pour la région Europe du Nord.

Il s'agit de Pierre Branco, jusqu'ici directeur général pour la France, le Portugal, l'Afrique et Israël, qui va désormais orienter à partir de Londres la stratégie devant mener à la croissance et au développement pour cette région pour des chaînes comme Cartoon Network, Boomerang, Cartoonito, TCM et TNT, ainsi que pour la distribution de CNNi.

Il sera en outre chargé d’identifier de nouveaux domaines pour générer des revenus et des bénéfices dans cette région où l’opérateur développe de nouvelles initiatives ambitieuses .