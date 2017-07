ARTE va diffuser en Ultra HD / HDR par satellite et sur la TNT

La chaîne franco-allemande ARTE annonce qu'elle diffusera l'opéra Carmen en Ultra HD et HDR (HLG) en direct du Grand Théâtre de Provence le 6 juillet à 20h50.

Cette diffusion se fera par satellite via Eutelsat 5 West A sur Fransat UHD (canal 444) pour tous les propriétaires d'un téléviseur Ultra HD équipé d'un module Fransat et d'une antenne satellite orientée vers les 5 degrés ouest, ainsi que sur Hot Bird à 13° Est, via la chaîne Hot Bird 4K. L'opéra sera également diffusé via les satellites ASTRA (19,2° Est) par la chaîne UHD1 by Astra HD+ offerte en clair pour l'occasion.

A Paris, c'est sur le canal de test UHD1 de la TNT que pourra être suivi la diffusion.

Voici la liste des fréquences pour la réception d'ARTE en Ultra HD par satellite :

Sur ASTRA (19,2° Est), chaîne UHD1 by Astra / HD+

Fréquence : 10994 MHz (Pol. Horizontale)

S/R : 22 000

FEC 5/6, DVB-S2 8PSK

HOT BIRD (13° Est), chaîne Hot Bird 4K

Fréquence : 10727 MHz (Pol. Horizontale)

S/R : 30 000

FEC 3/4, DVB-S2 8PSK

Sur EUTELSAT 5 West A (5° Ouest), chaîne FRANSAT UHD

Fréquence : 12732 MHz (Pol. Verticale)

S/R : 29 950

FEC 3/4, DVB-S2 8PSK

L'an dernier, ARTE avait déjà offert la diffusion d'un ballet et de différents concerts en Ultra HD par satellite. Une expérience de qualité, proposée par une chaîne de qualité, que nous souhaiterions plus fréquente .