Le bouquet OCS en option avec Molotov

L'offre de TV OTT Molotov propose dès maintenant le bouquet Orange Cinéma Séries (OCS) en option.

Pour 11,99 € par mois, les quatre chaînes OCS ainsi que le service OCS Go sont disponibles avec Molotov, offrant ainsi aux abonnés tous les avantages de Molotov : suivi des artistes, "enregistrement" des programmes (jusqu'à 100 heures), reprise au début d'une diffusion en cours, etc.

L'arrivé d'OCS tombe à point nommé, quelques jours avant le retour de la série culte Game of Thrones, qui revient pour une septième et avant dernière saison diffusée en exclusivité en France par le bouquet d'Orange.

OCS était déjà disponible en OTT via sa propre application. Celle-ci permet notamment aux abonnés de pouvoir l'utiliser même s'ils se sont abonnés via un autre opérateur. Toutefois, Molotov n'offre pas cette réciprocité. En effet, les abonnés OCS ne peuvent pas regarder OCS via Molotov s'ils n'ont pas pris leur abonnement auprès de ce dernier.

Espérons que la diffusion des chaînes en Live sera moins problématique qu'avec l'application OCS, qui selon nos constatations, souffre de problèmes de pixellisation particulièrement gênants .