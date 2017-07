La VR et l’AR passées au crible à l’IBC 2017

Alors que beaucoup de professionnels hésitent encore à investir dans ces segments, les prévisions indiquent que la Réalité Virtuelle (VR) et la Réalité Augmentée (AR) devraient rapporter de gros revenus au cours des trois prochaines années.

Ce n’est donc pas pour rien si ces deux technologies seront largement à l’honneur à l'IBC 2017 qui se déroulera du 14 au 19 septembre prochain à Amsterdam.

À titre d’exemple, le président de HTC Vive animera une conférence, au cours de laquelle un point sera fait sur le développement de la VR, en même temps que seront proposées plusieurs expériences sur diverses plateformes abordant différentes thématiques, du divertissement aux contenus sportifs.

En parallèle se tiendra une séance d’éclaircissement sur le potentiel de la VR et de l’AV, avec le témoignage de professionnels du secteur et illustrée de cas de succès. Enfin, le « Startup Forum » donnera la possibilité aux médias, startups et investisseurs de partager leur opinion sur le futur de ces deux technologies .