Africanews lance son application mobile

Africanews, la chaîne d'information panafricaine, annonce la disponibilité de son application pour iOS et bientôt pour Android.

Disponible dès maintenant sur l'App Store d'Apple, l'application Africanews offre gratuitement en français et en anglais à tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPad l'accès à l'intégralité des articles publiés sur le site internet africanews.com, tous les programmes ainsi que la TV en direct.

La première app d'Africanews permet de suivre l'actualité panafricaine et internationale n'importe où et à n'importe quel moment.

L'application Africanews pour appareils iOS, c'est également un ensemble :

des Alertes infos par notifications push

Africanews Live pour regarder Africanews 24h/24

un Fil d'actu mis à jour en permanence pour ne manquer aucun évènement

des contenus sélectionnés par la Rédaction

des vidéos mises à l'honneur avec des playlists thématiques

des contenus enrichis (articles avec photos, tweets et vidéos, live blogging)

des fonctionnalités spéciales (Widget iOS, Data Savings pour économiser le forfait, Mode Offline pour consulter du contenu hors connexion)

"Dès son lancement, nous avons positionné Africanews comme une plateforme d'information dédiée aux défis et aux opportunités d'une Afrique digitale. Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer son lancement sur les mobiles Apple. L'app iOS vient compléter nos services numériques bilingues, avec notre site internet, nos chaînes YouTube et nos comptes Facebook et Twitter. En plus de permettre à l'information d'une perspective subsaharienne de rayonner encore plus à travers le monde, nous avons conçu l'app Africanews spécialement pour notre audience africaine qui peut choisir la manière dont elle souhaite être informée, des Alertes Infos à la TV en continu." a déclaré Michael Peters, Président du Directoire d'Euronews et Président d'Africanews à l'occasion du lancement de l'application .