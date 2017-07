Le Groupe AB et la WWE renouvellent leurs voeux

Le Groupe AB et la WWE renouvellent pour la dix huitième année consécutive leur partenariat pour la diffusion des programmes de la WWE en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco et Andorre.

Le catch, synonyme de bonnes audiences pour le Groupe AB, selon son directeur général adjoint, Richard Maroko, et notamment grâce à des programmes tels que Raw et SmackDown, va rester encore cette année sur les chaînes AB1, RTL9, AB3 et AB4.

« Ce partenariat de longue date nous est cher, car il nous permet de mettre en avant, sur des marchés clés, notre formule unique de divertissement à la fois plein d’action et familial. » a déclaré Ed Wells, Vice-Président Exécutif de la WWE pour l'international .