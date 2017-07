DigitalGloble commande une nouvelle constellation de satellites

DigitalGloble, spécialiste dans les informations et les images de la Terre, vient de commander une nouvelle constellation de satellites de haute résolution de nouvelle génération au fabricant Space Systems Loral (SSL).

Désignée WorldView Legion, cette constellation de satellites en orbite basse, qui doit être lancée à partir de 2020 afin de remplacer les satellites WorldView-1, WorldView-2 et GeoEye-1, permettra à DigitalGlobe de plus que doubler sa capacité en haute résolution dans d’importantes régions, tout en répondant aux besoins évolutifs des utilisateurs de demain de données d’imagerie terrestre et d’intelligence géospatiale.

En combinant ses satellites WorldView existants et la prochaine constellation de petits satellites Scouts, DigitalGloble sera en mesure de prendre des clichés – toutes les 20 ou 30 minutes, du lever au coucher du soleil – des zones qui connaissent de grands changements .