Un bouquet arménien arrive par satellite

SHANT TV lance le 15 juillet, via la flotte de satellites Eutelsat, un bouquet de télévision en HD à destination de la diaspora arménienne.

Entièrement en HD et accessible à partir de 5 euros par mois, ce bouquet regroupera les chaînes TV SHANT Premium, Armenia Premium et SHANT Music et sera disponible par satellite, via Hot Bird (13° Est) et ultérieurement sur les réseaux TVIP qui souhaiteront reprendre ce bouquet à destination pour le proposer en option à leurs abonnés.

Ce bouquet s'adresse à la communauté arménienne qui, selon une étude de SHANT TV, est composée de plus de 4 millions de personnes dans la zone de couverture du bouquet (Europe, Russie occidentale et Moyen-Orient).

SHANT TV et Eutelsat ne précisent pas de quel matériel il sera nécessaire pour recevoir ce bouquet mais l'on peut dores et déjà lister une antenne parabolique de taille modeste (la réception du satellite Hot Bird étant aisée), d'un décodeur avec contrôle d'accès et une carte à puce d'abonnement spécifique pour le bouquet SHANT TV .