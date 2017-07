Des entreprises privilégiées vont tester la GoPro Fusion

Pour le lancement de sa caméra GoPro Fusion, annoncé il y a quelques semaines, le groupe américain spécialisé dans les caméras numériques a choisi une stratégie marketing originale.

En effet, parmi les 20 000 marques, créateurs ou organisations des secteurs de l'information, du divertissement, des sports, des voyages ou du tourisme qui se sont portés candidats au programme pilote qui donne la possibilité de tester en avant-première cette nouvelle caméra 360° et de résolution 5K2, seules 11 intègrent cette première phase, à savoir : AccuWeather, Digital Domain, FOX Sports, Getty Images, the Golden State Warriors, Legend 3D, Louie Cole (FunForLouie), RapidVR, RYOT et USA Today.

La commercialisation de la GoPro Fusion est prévue pour la fin 2017 à un prix non encore communiqué .