Deux chaînes de plus arrivent sur Freesat

Autres arrivées sur le satellite en date du 1er août prochain : les chaînes TV David et Home, deux des chaînes les plus populaires de la télévision britannique, vont intégrer le bouquet Freesat.

Elles occuperont respectivement les positions 157 et 166, diffusant des contenus comme « Taskmaster », « Red Dwarf XI » et « Dara O'Brain's Go 8 Bit » (Dave) et « Nick Knowles Original Features », « DIY SOS » et « A Place in the Sun » (Home).

Par ailleurs, Freesat indique un changement dans la numérotation de certaines de ses chaînes de divertissement – à partir de la position 152. L’actualisation est faite de façon automatique par la box, mais l'opérateur conseille à ses clients d’effectuer un reset en cas d'enregistrements programmés .