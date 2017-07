BBC : record de streaming au cours de Wimbledon

Le tournoi de Wimbledon qui vient de s'achever a permis à la BBC de battre un record de visionnages en streaming effectués par ses téléspectateurs.

Au total, le groupe public britannique a enregistré 24,1 millions de streaming de matches de l'édition de cette année via BBC Sport et le BBC iPlayer, avec notamment 1,4 million de demandes pour le match Rafael Nadal/Gilles Muller. 2,1 millions d’utilisateurs uniques ont notamment eu recours à BBC Sport au cours de la 2e semaine de la compétition afin d’avoir accès à un service plus personnalisé et 9,2 millions d’utilisateurs uniques ont suivi des matches en direct .