OCS offre le premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones

OCS a décidé d'offrir en streamingle premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones.

Un geste d'OCS pour se faire pardonner des problèmes techniques survenus le soir de la diffusion de ce premier épisode sur son site et son application.

Cet épisode, qui dure près d'une heure, est diffusé en version originale sous-titré en français et en HD. Le lecteur vidéo utilisé par OCS est le nouveau lecteur de Dailymotion. Celui-ci supporte la diffusion vers un téléviseur, à condition de posséder un équipement compatible, tel qu'un dongle HDMI Chromecast.

Un geste rare et bien évidement sympathique de la part d'OCS, mais les abonnés auraient certainement préférés une diffusion fonctionnelle et des sous-titres le jour J plutôt qu'une gratuité dont qui ils n'ont que faire, puisqu'elle s'adresse aux non abonnés.

Pour voir ce premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones, cliquez ici .