Le satellite Sentinel-5 Precursor en route pour Plesetsk

Le satellite européen de surveillance de la pollution Sentinel-5 Precursor, développé et fabriqué par Airbus, s'apprête à quitter le site Airbus de Stevenage pour son lancement depuis le cosmodrome de Plesetsk, en Russie, à bord d'un lanceur Rockot.

Le satellite Sentinel-5 Precursor, dont le lancement est prévu pour septembre prochain, fait partie intégrante du programme européen Copernicus, une mission commune de de la Commission européenne et de l'Agence spatiale européenne (ESA), visant à acquérir en continu des observations précises de la Terre et à améliorer la compréhension de notre environnement, permettre une meilleure anticipation du changement climatique, et assurer une sécurité accrue pour les citoyens.

Il transmettra au programme Copernicus des données essentielles sur la chimie atmosphérique jusqu'à la mise en service de l'instrument Sentinel-5 en 2021 à bord du satellite MetOp de deuxième génération .