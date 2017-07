SES dessert l'Alaska en connectivité

Quand le satellite vient de nouveau en aide aux populations en manque de moyens de communications...

SES va ainsi mettre à profit son satellite NSS-9 pour desservir la partie sud-ouest de la région de l'Alaska : le fournisseur d'accès internet OptimERA lui a loué un répéteur de 72MHz afin d'augmenter de façon significative les services de réseaux WiFi et les services de haut débit qui serviront les entreprises et les particuliers demandeurs de connectivité plus rapide, plus fiable et meilleur marché dans la région. Ceux-ci bénéficieront ainsi de vitesses atteignant les 10Mo/s dans les villages et 250Mo/s dans la ville d'Unalaska.

La prestation de SES inclue en outre des services d'infrastructures complets, comme des centres d'hébergement de données ou des services de réseaux IP .