Les Jeux Mondiaux 2017 diffusés par satellite

La 10eme édition des Jeux mondiaux 2017 sera conjointement diffusée en Europe par SES et ATM System, le télédiffuseur hôte officiel de cet événement multisports.

La compétition, qui se déroule à Wroclaw, en Pologne, du 20 au 30 juillet 2017, sera transmise par deux satellites SES : SES-4, positionné à 22 degrés Ouest, et Astra 3B, positionné à 23,5 degrés Est.

ATM System sera responsable de la production télévisuelle et utilisera les capacités satellitaires de SES pour la diffusion depuis les arènes sportives de Wroclaw vers les télédiffuseurs à travers l’Europe.

La diffusion inclura la cérémonie d'ouverture et la transmission de 31 épreuves sportives avec plus de 3 000 athlètes internationaux, dont des jeux de ballon et de précision, des sports nautiques et aériens, de la gymnastique, et des arts martiaux .