Le Tour de France sur Eurosport jusqu'en 2023

Eurosport vient de prolonger le contrat avec l'Union Européenne de Radiodiffusion et Amaury Sport Organisation pour la couverture du Tour de France cycliste pour les six prochaines années.

Cela veut dire en concret que la chaîne sportive va diffuser toutes les étapes des éditions 2020, 2021, 2022 et 2023 dans un total de 38 pays, mais également les 75 premières minutes de chaque étape dans d’autres pays européens.

Eurosport démontre ainsi son engouement pour le cyclisme : ce sport est présent sur ses chaînes un total de plus de 200 jours et 2 500 heures par an, accompagnant notamment les classiques Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège .