Hulu renforce sensiblement son catalogue

La plateforme de streaming Hulu et 20th Century Fox Television Distribution annoncent un accord qui permettra à Hulu d'ajouter à son offre quelques 3 000 épisodes de séries populaires et iconiques.

Parmi les séries qui commenceront à être diffusées au cours des prochaines semaines, on trouve « NYPD Blue », « M*A*S*H* », « Bones », « Glee », « The Practice », « Hill Street Blues », « St. Elsewhere », « The Mary Tyler Moore Show » ou « Graceland ».

Cet accord fait suite à celui déjà signé entre les deux parties concernant des séries animées comme « American Dad ! », « Futurama » et « The Cleveland Show » .