Le Top 10 des chaînes les plus regardées en Afrique francophone

L'étude Africascope 2017 menée de septembre 2016 à juin 2017 par KANTAR TNS sur plus de 18,3 millions d'individus dans 8 pays différents a permis de révéler le nom des 10 chaînes TV les plus visionnées en Afrique subsaharienne francophone. Il a été demandé aux personnes interrogées quelles étaient les chaînes de télévisions qu'elles regardaient le plus.

Basé sur la part d'audience, le classement est composé des 10 chaînes suivantes : Novelas TV, TV5MONDE, Trace Africa, Canal+ Sport, France 24, Nollywood TV, Action TV, A+, Trace Urban et TF1.

Novelas TV, qui occupe la première place du classement avec une part d'audience de 11,4%, constitue une première dans l'histoire d'Africascope qui ne connaissait pas de chaîne dépassant les 10% de part d'audience sur l'univers panafricain.

Nous pouvons observer qu'aucune chaîne TV de ce classement n'est éditée par une société Africaine. Ce sont exclusivement des chaînes éditées par des sociétés françaises privées (comme THEMA, filiale du groupe Canal+ avec Novelas TV et Nollywood TV, Canal+ qui édite Canal+ Sport et A+ ou le groupe TRACE avec Trace Africa et Trace Urban) ou publiques (avec France 24 et TV5MONDE) qui remportent le plus de parts d'audience.

La plupart de ces chaînes sont diffusées par satellite dans l'offre TV "Les bouquets Canal+" .