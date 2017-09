1er client asiatique pour Blue Origin

C'est l'une des grandes annonces du 68e Congrès Internationnal d'Astronautique qui se réalise actuellement à Adelaïde, en Australie.

Jeff Bezos, fondateur du géant Amazon mais également de l’opérateur spatial Blue Origin, a officiellement annoncé que son groupe a été sélectionné par la compagnie mu Space, basée en Thaïlande, pour effectuer le lancement de son premier satellite, via sa fusée New Glenn, en 2021. L'objectif de ce satellite : fournir des services de haut débit et mobile par satellite aux entrepreneurs thaïlandais.

Bien que bien moins connu que son concurrent Space X – également fondé par un homme d'affaires très puissant, Elon Musk –, Blue Origin tient à se faire une place sur le segment des lancements spatiaux. Pour cela, il se base sur deux types d’engins : New Shepard et New Glenn, tous les deux réutilisables .