Arianespace va lancer deux satellites Cosmo-SkyMed

A l'occasion du sommet franco-italien de Lyon, le président français Emmanuel Macron a été le témoin de la signature du contrat entre Thales Alenia Space et Arianespace à propos du lancement de deux satellites Cosmo-SkyMed de deuxième génération.

Ces satellites sont des engins spatiaux d'observation de la Terre mettant en vedette des technologies et des solutions d'ingénierie de pointe. Ils favoriseront également l'expansion de partenariats stratégiques internationaux, tels que ceux déjà mis en place en France et en Pologne.

Ces deux satellites d’un pois de 2 200 kg chacun seront lancés à partir de 2018 via les fusées Soyouz et Vega C depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou. Ils seront positionnés sur une orbite héliosynchrone à 619 km d’altitude .