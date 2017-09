Arianespace commande 10 nouveaux lanceurs Vega

C'est au cours de ce sommet franco-italien de Lyon qu'Arianespace et ELV/AVIO ont annoncé une commande de 10 nouveaux lanceurs Vega et Vega C.

Ces fusées additionnelles entreront en service en 2019 depuis le Centre Spatial Guyanais. Depuis le début des opérations de ce lanceur en Guyane française, ce sont au total 10 missions qui ont été réalisées avec succès.

Les fusées Vega révèlent être particulièrement bien adaptées à la mise en orbite basse ou héliosynchrone de satellites scientifiques ou d’observation de la Terre. La version Vega C accueillera des charges plus volumineuses et plus lourdes, lui permettant ainsi d’effectuer une gamme encore plus large de missions, des nano-satellites aux plus grands satellites d’observation optique .