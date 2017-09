Mission accomplie pour Ariane 5

La fusée Ariane 5 a placé en orbite les deux satellite Intelsat 37e et BSAT-4a, après un tir parfaitement réussi à partir du Centre spatial guyanais de Kourou (France).

Ce neuvième succès de l'année pour Arianespace est aussi le 81e succès consécutif pour Ariane 5, un record absolu.

Intelsat 37e est le 5e satellite à haut débit de la série Intelsat EpicNG, assurant la continuité des services délivrés par Intelsat 901 à des fournisseurs de réseaux d'entreprise, des opérateurs de communication sans fil, et des fournisseurs de services de mobilité. Il intègre une technologie améliorée de répartition de la puissance, qui lui permet de la partager entre des faisceaux à large couverture, fixes et orientables en bandes Ku et Ka. Ainsi, ses services pourront être optimisés à la demande, en fonction des besoins en applications et par région, ce qui augmentera sa capacité à assurer des transmissions plus efficaces pour les clients mobiles et institutionnels situés sur les continents américain, africain et européen.

Quant au satellite BSAT-4a, neuvième satellite lancé par Arianespace pour Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT), un opérateur de satellites de télédiffusion japonais de premier plan, offrira quant à lui des services de télédiffusion numérique directe (DTH) sur tout l’archipel nippon. Il est équipé de 24 répéteurs en bande Ku et permettra d’étendre les services de télédiffusion les plus perfectionnés, tels que la haute définition et la très haute définition (4K/8K) .