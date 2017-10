LG déjà à l'heure de Noël

À plus de deux mois de Noël, LG Electronics se mobilise déjà pour suggérer quelques idées de cadeaux aux amateurs de ses technologies.

Parmi ces propositions : la série de téléviseurs OLED C7, compatible HDR/Dolby Vision et disponible en modèles de 55" (2 999 euros) et 65" (4 999 euros) ou le Super LED UHD Nano Cell, intégrant la technologie Nano Cell et le son Harman Kardon (1 799 euros).

La bonne nouvelle est que le fabricant vous offre 500 euros de remise sur ces produits jusqu'au 9 octobre !