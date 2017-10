Roku lance une nouvelle gamme de boîtiers

Alors qu'il vient de faire son entrée à la bourse, Roku, spécialiste du streaming vidéo, annonce le lancement d'une nouvelle gamme de boîtiers capable, dit le fabricant, de meilleures performances, de plus de commodité et d'une réception sans fil améliorée.

Ils sont cinq au total les nouveaux lecteurs de streaming que Roku consacre au marché du divertissement, commercialisés aux États-Unis à des prix allant de 30 à 100 dollars.

Les modèles Roku Express et Roku Express+ sont cinq fois plus puissants que leurs prédécesseurs ; le Roku Streaming Stick propose l’utilisation de la télécommande vocale avec les modèles de téléviseurs compatibles, alors que la version supérieure Roku Streaming Stick+ peut délivrer des contenus en 4K et HDR. Quant au Roku Ultra, il effectue le streaming en HD, HDR 4K jusqu’à 60 fps. Il intègre en outre une port ethernet, ainsi qu’un emplacement micro SD pour aider à accélérer le temps de chargement des chaînes diffusées en continu .