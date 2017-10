OTT : Turner s'allie à HBO

Le service de streaming HBO Nordic, qui opère en Europe du Nord, vient de lancer sur le marché le service Toonix disponible en système OTT, également connu comme streaming.

Destiné à un jeune public – de 3 à 12 ans – et aux familles, cette nouvelle offre est le résultat d’une alliance avec la filiale Turner en Europe Moyen-Orient et Afrique, intégrant de nombreux contenus, séries ou cinéma, de la chaîne Cartoon Network et des studios Warner Bros Animation, entre autres, totalisant au départ plus de 2 000 épisodes qui seront proposés sans coût supplémentaire aux abonnés de HBO Nordic.

Ces contenus seront accessibles en suédois, danois, norvégien et finnois .