La constellation Iridium Next prend forme

Iridium Communications a annoncé le lancement et le déploiement de 10 nouveaux satellites de la constellation Iridium Next.

Partis de la base spatiale de Vandenberg, en Californie, via un lanceur SpaceX, ces satellites ont été mis en orbite basse une heure après, portant à 30 le nombre de satellites Next, soit près de la moitié du nombre nécessaire pour cette constellation soit opérationnelle – le réseau, avec un total de 81 satellites, devrait être opérationnel à la mi-2018.

Conçue pour remplacer et améliorer les réseaux existants de satellites actuellement en orbite basse sur l’ensemble du globe, Iridium Next est la constellation de nouvelle génération d’Iridium, présentant une architecture unique qui permettra une connectivité sur les océans ou les régions les plus éloignées.

Le lancement opéré par SpaceX a été un succès complet, avec un nouveau retour réussi du lanceur .