NASA TV va diffuser en direct le départ et arrivée du cargo-ravitailleur de l'ISS

L'agence spatiale américaine NASA vient de confirmer qu'elle proposera une couverture télévisée, via la NASA TV, du lancement et de l'arrivée du prochain cargo-ravitailleur en direction de la Station Spatiale Internationale, ou ISS.

C'est ce jeudi 12 octobre que le cargo russe Progress 68 doit s’élancer du Cosmodrome de Baïkonour afin de fournir presque trois tonnes de nourriture, carburant et d’équipements à l’équipage de l’ISS.

Son arrivée au laboratoire orbital – et plus précisément dans la partie russe – doit survenir trois heures après le lancement. Il y restera arrimé jusqu'en mars 2018 avant un désorbitage et une désintégration dans l'atmosphère terrestre .