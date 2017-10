Türksat 5A et 5B : pole position pour Airbus

Le groupe Airbus devrait fabriquer les satellites Türksat 5A et 5B pour le compte de la Turquie.

Le ministre turc des transports et des communications, Ahmet Arslan, a dévoilé avoir lancé un appel d'offres auprès de trois compagnies – Airbus, Mitsubishi Electric Corporation et SSL – pour la fabrication de ces deux futurs satellites et que les négociations avaient commencé avec le groupe franco-britannique en raison d'une proposition financièrement plus intéressante.

Le responsable a rajouté vouloir conclure les négociations dans le courant de ce mois d'octobre, signer le contrat et démarrer dans la foulée la production de ces satellites qui seront mis en service sur les 31° Est, évitant ainsi à la Turquie d'avoir à louer de la capacité sur cette position orbitale. Türksat 5A devrait être mis en orbite en 2020 et Türksat 5B en 2021 .