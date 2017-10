AsiaSat 9 a commencé ses transmissions

L'opérateur de satellites AsiaSat vient d'annoncer le début de la distribution de la chaîne LaLiga TV dans le cadre de son bouquet sportif diffusé sur le satellite AsiaSat 5 qui touche toute la région Asie-Pacifique.

Cette chaîne consacrée au championnat espagnol de football, et notamment aux matches des clubs du Real Madrid et du FC Barcelone, est diffusée en Full HD et en version anglaise.

D'autre part, AsiaSat nous informe que son satellite AsiaSat 9, équipé en bandes C, Ku et Ka, est arrivé à la position orbitale 122° Est, ayant commencé ses transmissions afin de remplacer le satellite AsiaSat 4. Il fournira des services de DTH, distribution vidéo, de réseaux VSAT en haut débit ou encore de mobilité .