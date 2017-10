Nouveaux participants au Mipcom 2017

L'organisation du Micpom vient d'annoncer de nouveaux participants à l'édition de cette année, qui se déroule du 16 au 19 octobre prochain à Cannes.

Ainsi, Benjamin Salinas Sada, CEO de TV Azteca, viendra faire part de ses réflexions sur l'avenir de la télévision et des divertissements face à la multiplicité des plateformes de distribution et des sociétés de production. Il soulignera le déséquilibre actuel entre l'offre et la demande des spectateurs, en quête de contenus plus diversifiés et de meilleure qualité.

Chairman de Vivendi Content, Dominique Delport s’appuiera sur ses expériences pour livrer son point de vue de Global Managing Director de Havas Group, et ses réflexions sur l’avenir du contenu, les futurs formats et les effets des appareils et plateformes émergents dans une époque post-numérique.

Claire Bury, Deputy-Director General for the European Commission’s Directorate of Communications, Networks, Content and Technology (DG CNECT) interviendra quant à elle sur les impacts du marché unique du digital en Europe. Plusieurs initiatives de la Commission Européenne tendent à faciliter l’accès au contenu en ligne et renforcer le rôle des industries créatives dans cet environnement : par exemple, les citoyens européens pourront bientôt bénéficier d’un accès aux services en ligne lorsqu’ils séjournent dans un autre pays de l’Union Européenne pendant une période limitée.

La représentante de la Commission européenne interviendra également dans le cadre de la session du MIPCOM intitulée « Media Programme Beyond 2020: Connecting Content, Financing and Audiences », qui examinera de quelle manière les subventions du programme de l’UE profiteront au secteur télévisuel compte tenu des transformations actuelles du paysage du divertissement .