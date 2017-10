Marc Dorcel lance ses services TV et VOD au Canada

Marc Dorcel s'est associé à l'entreprise québécoise Vanessa Media pour lancer une chaîne pour adultes haut de gamme au Canada, ainsi qu’une offre VOD en anglais et en français.

Justifiant cet investissement, Gregory Dorcel, PDG de Marc Dorcel, a rappelé la proximité du Canada : « Pour des raisons évidentes de proximité, puisque nous partageons la même culture et les mêmes valeurs, les marchés québécois et canadien ont toujours été très importants pour Marc Dorcel. Nous sommes ravis d’avoir conclu un partenariat avec Anne-Marie Losique qui, à l'évidence, a la même sensibilité que nous et la même volonté de porter l’érotisme au plus haut. Nous avons ainsi l'ambition d’offrir ensemble, sous notre marque, au Québec et au Canada, le meilleur des divertissements pour adultes » .