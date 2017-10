Nouveaux lecteurs Roku pour la Grande-Bretagne

Le fabricant Roku indique la commercialisation de deux nouveaux lecteurs de streaming sur le marché britannique.

Le Roku Express de 2e génération, l'un des modèles les plus populaires de la marque, est cinq fois plus puissant que son prédécesseur et présenté comme le lecteur de streaming le moins cher lancé par Roku sur le territoire britannique – il est vendu à 29,99 livres.

Quant au Roku Express, équipé d'un processeur quad-core, en plus de permettre contrôler le son et les chaînes de la télévision, il s'agit du premier stick Roku capable de lire de contenus HD, 4K et 4K HDR jusqu'à 60 images par seconde. Il est vendu Outre-Manche 79,99 livres .