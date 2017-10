Movies Anywhere, le nouveau service pour visionner des films

Plusieurs studios américains viennent de joindre leurs efforts afin de créer une application gratuite et un site qui permettront aux utilisateurs d'accéder et de gérer, selon leurs goûts, une immense collection de films – 7 300 dans la phase de lancement – sur le support de leur choix.

Cette solution appelée Movies Anywhere concerne les Studios Walt Disney – et donc Disney, Pixar, Marvel et Lucasfilm –, Sony Pictures Entertainment, Twentieth Century Fox, Universal Pictures et Warner Bros. Entertainment.

Pour profiter de ces contenus, les intéressés disposent de plusieurs solutions : via des plateformes comme Amazon Fire, Apple TV, Android TV, Chromecast et Roku, ou à travers les browsers les plus populaires. Il est de prévoir que d’autres plateformes rejoignent le projet assez rapidement .