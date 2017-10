Eurochannel passe à la HD par satellite sur 16° Est

C'est à l'occasion du Mipcom qui se déroule actuellement à Cannes que la chaîne Eurochannel a annoncé son passage en Haute Définition sur la position orbitale 16° Est d'Eutelsat.

Le satellite Eutelsat 16A se trouve à 16° Est, une position vidéo phare d'Eutelsat particulièrement adaptée pour la distribution de chaînes de télévision vers les réseaux terrestres en Europe, au sein d'une zone de couverture allant de Reykjavik à Moscou, et de Ténériffe à Tbilissi.

Eurochannel est actuellement disponible chez plus de 70 opérateurs de réseaux câblés et IP dans 17 pays d'Europe. La chaîne utilisera Eutelsat 16A pour renforcer sa distribution en Europe, après s’être récemment implantée en Russie, Lituanie et Croatie. Le signal HD de la chaîne sera émis vers le satellite depuis un téléport partenaire d'Eutelsat « Team:Media », situé en Bosnie.

Eurochannel est une chaîne de télévision internationale multi-récompensée, dont l’ambition est de donner à voir la diversité de la culture européenne, à travers une programmation de films et de séries, de retransmissions d’événements européens liés à la mode ou aux arts, ainsi que de reportages sur des lieux et des destinations. Son passage en HD souligne sa volonté de répondre aux attentes des téléspectateurs souhaitant profiter d’une expérience visuelle optimale .