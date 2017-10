Dernières avancées de Galileo présentées au Conseil de l'ESA

On connaît les conclusions du Conseil de l'ESA qui s'est réuni les 17 et 18 octobre dernier à Paris.

Les délégations ont approuvé à l'unanimité un accord entre la NASA et l'ESA concernant la mission ExoMars de 2020. Cet accord vise à inclure le réseau pour l'espace lointain de la NASA dans le segment sol de la mission, et à compléter les relais de communication en orbite martienne en utilisant les satellites MRO et MAVEN de la NASA.

Cette réunion a également servi pour présenter les dernières avancées de Galileo et les projets pour la deuxième génération, actuellement en préparation : la constellation compte actuellement 18 satellites. Lorsque les huit derniers auront été mis en orbite, d'ici mi-2018, le service offrira une couverture mondiale de 99,8 %. Des fabricants de matériel, comme Samsung, ont intégré des récepteurs Galileo dans les puces de leurs appareils. Et le mois dernier, Apple a dévoilé son nouvel iPhone, premier de la série à être compatible avec le système Galileo.

La confiance des responsables l’ESA dans ce système est grande. Ainsi, pour Jan Woerner, directeur général de l’organisme : « Une comparaison technique des différents systèmes de navigation par satellite a démontré que le service européen est déjà le plus performant en termes de précision » .