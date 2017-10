FilmBox renforce sa distribution en Europe Centrale

SPI International/Filmbox et Telekom Austria ont prolongé et élargi les termes de leur partenariat jusqu'en 2022.

À travers cet accord, la plateforme direct2home de Telekom Austria continuera à être le fournisseur technique des chaînes de FilmBox destinées aux Balkans et à l’Europe Centrale – FilmBox Plus, FilmBox Extra HD, Gametoon, FilmBox Art House, DocuBox HD, FightBox HD, Fast&FunBox HD, 360TuneBox HD, Erox HD et Eroxxx HD – en utilisant le satellite Eutelsat 16A. Elles desserviront ainsi la Bulgarie, la Serbie, la Macédoine, la Croatie et la Slovénie via les opérateurs Mobitel EAD (Bulgarie), ONE.VIP (Macédoine), A1 (Autriche) et Vipnet (Slovénie).

D’autres contenus devraient rejoindre cette offre dans un futur proche .