Le satellite au secours de Porto Rico

Depuis le mois de septembre, les Caraïbes et les États-Unis sont fustigés par les ouragans.

Et, une nouvelle fois, on fait appel aux satellites pour résoudre les problèmes de télécommunications causés récemment par l’ouragan Maria. Ainsi, SES Networks, via son réseau O3b, est l'un des opérateurs qui se mobilisent pour rétablir la connectivité, collaborant avec des entreprises locales et la société X, du groupe Alphabet, pour mettre en place un réseau fiable basé sur des ballons stratosphériques chargés de distribuer une connexion.

Autre intervenant important dans la région en cette période critique : Intelsat, qui s’appuie sur son vaste réseau satellitaire en haut débit Epic, ainsi que son réseau au sol IntelsatOne pour aider les entreprises et les citoyens locaux à récupérer les communications .