Accord Groupe AB / Activision Blizzard pour l'e-Sport

Le Groupe AB a obtenu les droits exclusifs de diffusion TV en Europe francophone des franchises d'Activision Blizzard, géant américain et l'un des leader mondial du eSport et pourrait créer une nouvelle chaîne thématique.

Parmi ces franchises, on trouve quelques-uns des jeux les plus joués au monde comme Call Of Duty, Hearthstone ou bien encore World Of Warcraft.

Avec ces droits TV, le Groupe AB compte produire des émissions consacrées à l'eSport et diffuser le meilleur des compétitions basées sur les franchises Activision Blizzard. En outre, l'accord prévoit l'option de lancer une chaîne de eSport qui sera le diffuseur TV exclusif des programmes d'Activision Blizzard, en plus des contenus d’autres éditeurs. Groupe AB entend ainsi prendre en compte la place croissante du eSport, particulièrement chez les millennials.

Par ailleurs, Activision Blizzard et le Groupe AB prévoient d'organiser des événements et des compétitions de eSport en France .