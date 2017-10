TiVo : les nouveaux équipements privilégient la voix

TiVo commercialise à la fin de ce mois aux États-Unis une gamme d'équipements de nouvelle génération.

Appelées TiVo Bolt Vox et TiVo Mini Vox, ces nouveaux produits sont les premiers lancés par le fabricant capables de contrôler les fonctions par la voix : recherche de programmes diffusés en direct, enregistrés sur le DVR, disponibles en VOD ou encore des services de streaming en ligne.

La TiVo Bolt Vox est disponible en trois versions, vendues à partir de 200 dollars : 500 Go, qui permet de regarder ou d’enregistrer jusqu'au 75 heures de programmes HD ; 1 TB, pour 150 heures de contenus HD et la version 3 TB, comprenant 6 tuners et permettant d’enregistrer 450 heures.

Quant au TiVo Mini Vox, il donne la possibilité d’étendre la fonction vocale à d’autres pièces de la maison et de suivre des contenus 4K, il est commercialisé au prix de 179,99 dollars.