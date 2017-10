Football : le Mondial 2018 sera diffusé en Ultra HD et VR

Ce n'est pas vraiment une surprise puisque, traditionnellement, la Coupe du Monde de la FIFA et les Jeux Olympiques sont les deux événements sportifs choisis pour « démocratiser » une nouvelle technologie. Ne manquait plus que la confirmation, qui vient de surgir de la part de la FIFA.

L'organisme qui gère le football mondial informe que les 64 matches du Mondial 2018, qui aura lieu l'été prochain en Russie, sera produit pour la première fois en Ultra HD avec HDR.

Il nous fait également savoir que chaque match sera couvert par 37 caméras UHD/1080p, plus 8 caméras Super-Slow motion et 2 caméras Ultra-Motion, ainsi qu'une cable-cam et une héli-cam, qui permettront de couvrir tous les angles des stades.

La cerise sur le gâteau sera tout de même la possibilité de suivre ce Mondial en Réalité Virtuelle, disponible via une offre VOD .